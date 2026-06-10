"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Сбербанка до 473,99 руб. для "обычки" и до 463,66 руб. - для "префов"

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка с 470,67 руб. до 473,99 руб., "префов" - с 455,84 руб. до 463,66 руб., сообщается в комментарии аналитиков.

Оценка предполагает потенциал роста на 48% для обыкновенных и на 44% для привилегированных акций.

Рекомендация по бумагам Сбербанка остается прежней - "покупать". При этом расчет по-прежнему учитывает высокую 45%-ную поправку на риски инвестирования.

"Сбербанк продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты даже в условиях замедления кредитного рынка, - пишут они. - В мае банк увеличил чистую прибыль более чем на 20%, а за пять месяцев заработал свыше 827 млрд рублей. При этом менеджмент сохраняет ключевые прогнозы на год, хотя отдельные сегменты бизнеса уже начинают сталкиваться с новыми вызовами".

Эксперты закладывают в оценки дивидендные выплаты Сбербанка по итогам 2026 года на уровне 42,27 рубля на акцию.

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