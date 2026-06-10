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Главная / Аналитикам / Аналитика / "АКБФ" повышает прогнозную цену акций Сбербанка до 473,99 руб. для "обычки" и до 463,66 руб. - для "префов"
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10 июня 2026 года 16:13
"АКБФ" повышает прогнозную цену акций Сбербанка до 473,99 руб. для "обычки" и до 463,66 руб. - для "префов"
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка с 470,67 руб. до 473,99 руб., "префов" - с 455,84 руб. до 463,66 руб., сообщается в комментарии аналитиков. Оценка предполагает потенциал роста на 48% для обыкновенных и на 44% для привилегированных акций. Рекомендация по бумагам Сбербанка остается прежней - "покупать". При этом расчет по-прежнему учитывает высокую 45%-ную поправку на риски инвестирования. "Сбербанк продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты даже в условиях замедления кредитного рынка, - пишут они. - В мае банк увеличил чистую прибыль более чем на 20%, а за пять месяцев заработал свыше 827 млрд рублей. При этом менеджмент сохраняет ключевые прогнозы на год, хотя отдельные сегменты бизнеса уже начинают сталкиваться с новыми вызовами". Эксперты закладывают в оценки дивидендные выплаты Сбербанка по итогам 2026 года на уровне 42,27 рубля на акцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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