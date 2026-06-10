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10 июня 2026 года 15:03
Сбербанк остается одной из самых устойчивых инвестиционных историй в секторе - Альфа-банк
Сбербанк остается одной из самых устойчивых и простых для восприятия инвестиционных историй в секторе, говорится в обзоре Альфа-банка. Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за май и за 5М26. Чистая прибыль в мае составила 169,4 млрд руб. (+2% м/м, +20% г/г, ROE 23%), а по итогам 5М26 - 827 млрд руб. (+21% г/г, ROE 23,4%). Темпы роста прибыли выше 20% г/г наблюдаются уже пятый месяц подряд, констатируют аналитики. "Это по-прежнему отчасти связано с низкой базой сравнения (в начале 2025 г. темпы были низкими), но майский результат выглядит сильным и без поправки на этот фактор - он на 20% выше средней месячной прибыли за 2025 год, - указывают Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - Дальше эффект низкой базы, возможно, начнет постепенно затухать". В целом, на взгляд экспертов Альфа-банка, показатели Сбербанка за 5М26 подтверждают, что их траектория несколько превышает ориентиры менеджмента (ROE - более 22%), в первую очередь, за счет растущей процентной маржи. По оценкам Кипниса и Николаева, в 2026 году прибыль Сбербанка и дивиденд на акцию могут вырасти приблизительно на 15%. "Акции Сбербанка с начала 2026 года выросли на 7% и торгуются вблизи максимумов середины 2025 года, - отмечают стратеги. - При этом, на фоне последних событий, бумага все еще заметно отстает от "ДОМ.РФ" (+28%), но уже опережает ВТБ (+3%). По нашим оценкам, текущие котировки Сбербанка, скорректированные на ближайший дивиденд (37,64 руб. на акцию, отсечка - 20 июля) соответствует P/E 2026П на уровне 3,3х и дивидендной доходности 2026П на уровне 14,9%. Сбербанк остается одной из самых устойчивых и простых для восприятия инвестиционных историй в секторе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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