Оценка акций Астры позитивна - "ВТБ Мои инвестиции"

Оценка перспектив котировок акций ПАО "Группа Астра" позитивна, сообщается в материале аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Совет директоров эмитента принял решение о проведении обратного выкупа собственных акций на рынке (buyback) в пользу дочернего общества "Астра Технологии", говорится в сообщении компании.

Всего в рамках программы buyback может быть выкуплено до 4 млн акций ПАО - около 2% уставного капитала. Выкуп может проводиться в течение года.

Таким образом, отмечают эксперты брокера, компания может выкупить 12% объема от free-float по стоимости значительно ниже цены IPO (если котировки останутся на текущем уровне). Цена IPO составила 333 руб. за акцию, в настоящее время бумаги торгуются на уровне чуть ниже отметки 200 руб. за штуку.

"Мы позитивно смотрим на акции эмитента, особенно с учетом объявленного выкупа", - говорится в комментарии.

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