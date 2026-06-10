"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с прогнозной стоимостью на уровне 4 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент представил операционные результаты за январь-май 2026 года.

Выручка выросла в три раза и по предварительному прогнозу может составить 21,3 млрд рублей - больше половины от выручки за весь 2025 год, отмечают эксперты.

Количество розничных клиентов выросло на 5%, до 100,6 тыс. человек.

Доля товаров, хранящихся в портфеле более девяноста дней, составила 2% (9% в прошлом году).

"Наш таргет по акциям МГКЛ - 4 рубля ("покупать")", - указывают в инвесткомпании.

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