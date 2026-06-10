"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 410 рублей за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии аналитика Артема Перминова.

Опубликованные сокращенные результаты эмитента за май 2026 года по РСБУ эксперт считает умеренно позитивными. Он отмечает сохраняющуюся на высоком уровне чистую процентную маржу и умеренную стоимость риска, а также видит признаки восстановления спроса на рыночную ипотеку и потребительские кредиты.

"Комиссионные доходы остаются под давлением, однако это мы уже учитываем в наших оценках, - пишет эксперт. - Сохраняем "позитивный" взгляд на Сбербанк, который торгуется с мультипликатором P/E 2026п 3,8x против среднеисторических 5,3х. В условиях приближения дивидендной выплаты, двузначных темпов роста чистой прибыли и снижения процентных ставок, считаем такую оценку неоправданно низкой".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.