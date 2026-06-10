"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Жителева.

Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за май 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт.

Чистая прибыль выросла на 20,5%, до 169,4 млрд руб., обеспечив рентабельность капитала 22,1%.

"По нашей оценке, чистая процентная маржа (NIM) превышает 6,2%. По процентным доходам банк показывает результаты лучше наших ожиданий и прогнозов менеджмента по NIM", - отмечает Жителев.

Комиссионные доходы в мае перешли к падению на 2,8%, до 60.9 млрд руб. С начала года комиссии снизились на 1%, до 286,2 млрд руб. "Эта статья доходов показывает слабые результаты и, по нашей оценке, по итогам года достичь цель по росту на 5-7% не получится, - пишет аналиик инвесткомпании. - Из комментариев менеджмента можно сделать вывод, что в условиях конкуренции банк жертвует комиссиями ради удержания клиентов и получения в дальнейшем процентных доходов".

Также Жителев отмечает, что, по его оценке, происходит вызревание ранее выданных необеспеченных потребительских кредитов, а также часть компаний сталкивается с трудностями обслуживания долга на фоне повышения налоговой нагрузки.

Достаточность капитала Н1.0 за месяц выросла на 0.1 п.п. и достигла 14,4%. Поддержание высокой достаточности капитала дает уверенность в прогнозируемых дивидендных выплатах, говорится в комментарии эксперта "Велес Капитала".

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка и рекомендуем "покупать" с целевой ценой 393 руб." - пишет Жителев.

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