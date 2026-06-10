Факторов для позитива на долговом рынке РФ пока нет - ПСБ

Факторов для позитива на российском долговом рынке пока не прослеживается, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI во вторник остался на отметке 118,5 пунктов - на минимумах с марта, констатирует эксперт.

Приближение заседания ЦБ РФ (19 июня) отчасти абсорбирует негативные ожидания на долговом рынке (перспективы увеличения расходной части бюджета и программы госзаимствований, а также риски по топливной отрасли), отмечает он.

Кроме того, говорится в материале Грицкевича, в преддверии заседания Банка России выйдут данные по инфляционным ожиданиям населения (17 июня), которые могут финализировать решение регулятора. "Отметим важность данного показателя для регулятора - без снижения инфляционных ожиданий до уровня ниже 10% заякорить инфляцию у цели в 4% будет проблематично", - пишет аналитик ПСБ.

"Учитывая совокупность всех проинфляционных рисков, инвесторы опасаются, что до конца года регулятор снизит скорость смягчения денежно-кредитной политики, сократив шаг до 0,25% и/или беря паузы на заседаниях, - указывает Грицкевич в обзоре. - В этом ключе рекомендуем увеличить долю флоатеров в облигационном портфеле, которые сгладят потенциальную волатильность в длинных бумагах с фиксированной ставкой и выступят в качестве подушки ликвидности в случае улучшения ситуации на рынке".

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