Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2480-2550п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2480-2550 пунктов на торгах в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Бенчмарк во вторник уходил ниже психологического "круглого" уровня в 2500 пунктов, обновляя очередные минимумы года, но в итоге удалось отскочить, и индикатор по итогам всех сессий дня вышел на 2518 пунктов на существенно выше средних за три месяца оборотах (90,7 млрд руб.), констатирует эксперт.

Говорить о полноценном развороте пока не приходится ввиду сохраняющихся рисков по экономике, динамике ключевой ставки и фактора крепкого рубля, отмечает Крылова.

"Мы ждем, что в среду индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2480-2550 пунктов. Фундаментальных факторов для полноценного разворота пока недостаточно, но на фоне фиксации прибыли по "коротким" позициям и снижения открытого интереса перед длинными выходными формируются технические предпосылки для коррекционного отскока вверх", - пишет аналитик банка в обзоре.

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