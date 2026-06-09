Потенциал роста акций Х5 составляет 55% на горизонте года - "БКС МИ"

Потенциал роста акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) составляет 55% на горизонте года, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Виталия Манжоса.

"Акции продовольственного ритейлера с низкой долговой нагрузкой - интересный актив, - отмечает эксперт. - Энергичная политика эмитента по увеличению доли рынка, относительно высокая рентабельность бизнеса и крупные дивидендные выплаты поддерживают привлекательность бумаг среди инвесторов".

Финансовые результаты "ИКС 5" за I квартал 2026 год, по мнению Манжоса, выглядят неплохо. Суммарная дивдоходность акций по итогам 2025 года оказалась выше 613 руб., или порядка 25% от текущей цены. Это очень привлекательный уровень, полагает стратег, особенно принимая во внимание тренд на понижение ключевой ставки.

"Торговая сеть способна и дальше расширять долю рынка за счет менее эффективных конкурентов, - пишет аналитик. - Недавно она объявила о приобретении компании ВКТ - одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания Нижегородской области и Приволжья. Наличие магазинов в разных ценовых сегментах и низкий долг обеспечат эмитенту хорошие финансовые результаты в ближайшем будущем. Сохраняем позитивный взгляд на акции "ИКС 5".

Целевая цена на год составляет 3700 руб.

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