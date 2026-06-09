ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 420 руб

ПСБ сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 420 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 30%, сообщается в комментарии эксперта банка Дмитрия Грицкевича.

Сбербанк в мае 2026 года заработал 169 млрд руб. (+20,5% к маю 2025 года); за 5 месяцев 2026 года - 827 млрд руб. (+21,1% г/г).

"Наиболее динамичным показателем Сбера остается чистый процентный доход, рост которого в мае 2026 года ускорился до 34% г/г с 27% г/г в апреле, а процентная маржа, по нашим оценкам, продолжила обновлять многолетние максимумы за счет опережающего снижения стоимости пассивов", - отмечает эксперт.

Пока аналитики ПСБ сохраняют консервативную оценку прибыли Сбербанка по итогам 2026 года на уровне 1,8 трлн руб. (+7% г/г). "Однако, если кредитный риск по корпоративному сегменту бизнеса не реализуется в первом полугодии 2026 года, видим основания для повышения таргета", - подчеркивает Грицкевич.

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