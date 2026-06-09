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09 июня 2026 года 18:11
"Финам" повысил рейтинг Башнефти до "держать"
"Финам" повысил рейтинг обыкновенных акций "Башнефти" с "продавать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 1286 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 2,4%, говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Обыкновенные акции "Башнефти" долгое время выделялись аномально высокой премией к "префам" и одной из худших дивидендных доходностей в секторе, из-за чего у нас с января был негативный взгляд на них, - отмечает эксперт. - При этом в последние месяцы "обычка" выглядела хуже "префов", из-за чего их премия сократилась до 27%. Это все еще высокий уровень, но уже более обоснованный, чем премия почти 70%, наблюдавшаяся в начале года". Кроме того, аналитик допускает, что на фоне улучшения рыночной конъюнктуры дивидендная доходность обыкновенных акций "Башнефти" по итогам 2026 года может вырасти до 8,4%, что уже не является аномально низким уровнем. В такой ситуации эксперты "Финама" меняют взгляд на обыкновенные акции с негативного на нейтральный. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАШНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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