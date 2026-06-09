Акции Сбербанка интересны для средне- и долгосрочных покупок - "БКС МИ"

Акции Сбербанка интересны для средне- и долгосрочных покупок, отмечается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Виталия Манжоса.

"Обыкновенные акции Сбербанка долгое время выступают ключевой российской голубой фишкой, - пишет эксперт. - Такая репутация вполне заслужена стабильно сильными финансовыми результатами и ежегодной выплатой дивидендов, за исключением кризисного 2022 года. Бумаги подходят для длительного удержания в портфеле и постепенного наращивания позиции".

Согласно недавней отчетности банка по МСФО, чистая прибыль кредитной организации за I квартал 2026 года увеличилась на 16,5% г/г, до уровня 507,9 млрд руб. Неплохой уровень дивидендной доходности - около 11,8% от текущей цены уже летом - также будет фактором поддержки акций, уверен Манжос.

"Сбер может стать одним из бенефициаров смягчения геополитических рисков, получив в итоге доступ к части заблокированных активов, - указывает аналитик. - Потенциально это способно увеличить будущую базу распределения прибыли в виде повышенных дивидендов. У нас "Позитивный" взгляд на акции банка с целью на год - 410 руб. (+28% от текущих уровней)".

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