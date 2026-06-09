Участие в размещении юаневых бондов Норникеля интересно при уровне купона 7,5% - "Эйлер"

Участие в размещении юаневых облигаций ГМК "Норильского никеля" серии БО-001Р-17- CNY интересно при уровне купона 7,5%, говорится в обзоре аналитической компании "Эйлер".

МК "Норильский никель" 10 июня планирует собрать заявки на размещение 4-летнего выпуска юаневых облигаций серии БО-001Р-17- CNY. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 7,75- 8,00% (YTM 8,03-8,30%).

Расчеты по облигациям будут производиться либо в юанях, либо в рублях по официальному курсу Банка России по выбору инвесторов. Размещение запланировано на 16 июня.

"Мы полагаем, что целью текущего размещения является рефинансирование облигационного долга, - пишут эксперты. - Эмитент ориентирует на купон 7,75-8,00% (YTM 8-8,3%) на срок 4 года. Основываясь на текущих рыночных котировках, мы оцениваем уровень 7,5% (YTM 7,75% по купону) как привлекательный для участия".

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