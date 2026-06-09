"АКБФ" рекомендует покупать акции ВТБ с прогнозной ценой 124,81 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 124,81 рубля за штуку на горизонте года и предполагаемой потенциальной доходностью до 67%, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты и укреплять позиции на рынке, отмечают эксперты.

Ключевым драйвером роста может стать стратегическое партнерство ВТБ с объединенной компанией Wildberries и Russ. По оценкам менеджмента, альянс открывает доступ к аудитории более 110 млн активных клиентов и способен обеспечить дополнительный рост прибыли уже с 2027 года. На этом фоне аналитики "АКБФ" повысили долгосрочные прогнозы по рентабельности активов и темпам роста бизнеса банка.

"Несмотря на сохраняющиеся регуляторные и санкционные риски, ВТБ остается одной из самых недооцененных компаний российского финансового сектора. Расчетная справедливая стоимость акций составляет 124,81 руб., что предполагает 67%-й потенциал роста от текущих уровней", - пишут эксперты.

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