Вероятность снижения индекса Мосбиржи к 2430-2450п повысилась - "Цифра брокер"

Вероятность снижения индекса Мосбиржи в район 2430-2450 пунктов повысилась, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский рынок продолжает находиться под давлением, констатируют эксперты. Индекс Мосбиржи впервые с ноября 2025 года опустился ниже отметки 2500 пунктов, а на минимуме достигал 2484,6 пункта.

"Текущая коррекция уже вошла в историю: индекс снижается четырнадцать недель подряд. Отметка в 2500 пунктов долгое время рассматривалась как важный уровень поддержки, его пробитие повышает вероятность дальнейшего движения в район 2430-2450 пунктов - минимумов, которые рынок тестировал в прошлом году", - пишут аналитики.

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