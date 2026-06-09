Инвесторам стоит обратить внимание на новые облигации Норникеля серии БО-001Р-17-CNY - "СберИнвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на новые четырехлетние юаневые облигации ГМК "Норильский никель" серии БО-001Р-17, говорится в материале аналитиков "СберИнвестиции".

Эмитент 10 июня 2026 года с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-001Р-17, номинированные в юанях (техразмещение запланировано на 16 июня).

Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - 7,75-8,00% годовых. Ориентир доходности к погашению - до 8,29%.

Расчеты при первичном размещении и выплате купона/погашении будут осуществляться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях.

У "Норникеля" высокий кредитный рейтинг - "ruAAA". Это значит, что компания очень устойчивая финансово, а ее бизнес не закредитован, указывают эксперты.

Аналитики "СберИнвестиций" позитивно оценивают надежность ГМК "Норильский никель". У него устойчивые позиции на рынке, широкий ассортимент и взвешенный подход к управлению долгом, отмечают они.

В 2026 году для эмитента сохраняется благоприятная ситуация на рынках никеля и меди. А финансовые показатели компании улучшаются: по итогам 2025 года долговая нагрузка составила 1,6, показатель покрытия процентов вырос до 3,3.

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