"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 361 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимостью акций Сбербанка на уровне 361 рубля за штуку (рекомендация - "покупать"), говорится в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал сокращенные результаты за май 2026 года по РСБУ. Их можно назвать нейтрально позитивными, считают эксперты.

Банк продолжает демонстрировать высокую рентабельность и уверенный рост прибыли, а качество кредитного портфеля остается стабильным благодаря умеренной стоимости риска.

На фоне неоднозначной отчетности многих представителей финансового сектора Сбербанк выглядит одним из наиболее устойчивых игроков рынка, указывают в инвесткомпании.

Отдельно обращает на себя внимание оживление розничного кредитования. Впервые за долгое время объемы выдачи потребительских кредитов фактически сравнялись с выдачами ипотеки, что может свидетельствовать о постепенном восстановлении спроса со стороны населения, отмечают аналитики "Цифра брокера".

"Пока говорить о полноценном развороте тренда рано, однако текущая динамика выглядит обнадеживающей для банковского сектора в целом. Наш таргет по акциям Сбербанка - 361 рубль ("покупать")", - пишут эксперты.

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