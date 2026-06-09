"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $72,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 44,7%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Акции многих представителей медтеха с начала текущего года претерпели значительную просадку под влиянием опасений относительно того, что кризис на Ближнем Востоке может обернуться для крупных международных представителей отрасли существенным ростом операционных издержек, отмечает эксперт. Масштабное нарушение ключевых морских и воздушных логистических коридоров привело к удорожанию поставок сырья и комплектующих из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а Азия является основным узлом для закупки микросхем, специализированной электроники, катетеров и медицинских пластмасс.

Беспокойство инвесторов по поводу сложившейся ситуации спровоцировали распродажу акций в медтехе, однако целый ряд крупных представителей отрасли за последние недели прояснил влияние ближневосточного конфликта на бизнес, указывает Саидова: в частности, фактическое негативное влияние оказалось несущественным для компаний Abbott, Medtronic и Boston Scientific.

Таким образом, говорится в обзоре аналитика "Финама", просадка акций компаний медтеха оказалась непропорциональной реальному ущербу от геополитического кризиса, на текущий момент многие эмитенты выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения.

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний - производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

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