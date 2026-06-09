Курс рубля пока может остаться ниже 10,7 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может остаться ниже уровня в 10,7 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Фактически начавшиеся в пятницу покупки валюты в более высоком объеме в итоге не оказали столь сильного давления на курс и рубль коррекционно укрепился - реакция спекулянтов на прошлой неделе была излишне негативной. Судя по всему, курс CNYRUB пока может так и остаться ниже 10,7 руб. за юань", - говорится в комментарии экспертов.

Также аналитики банка отмечают, что без новых эскалационных шагов в ближневосточном конфликте котировкам нефти марки Brent будет сложно вернуться выше $95 за баррель.

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