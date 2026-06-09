.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций РФ может попытаться отскочить на торгах во вторник - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 июня 2026 года 10:19
Рынок акций РФ может попытаться отскочить на торгах во вторник - ПСБ
Российский фондовый рынок может попытаться перейти к коррекционному отскоку на торгах во вторник за счет технического фактора, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Индекс Мосбиржи вплотную подошел к двойной поддержке в виде уровня 2500 пунктов и пологого восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2024 года, указывает эксперт. "Учитывая это, часть участников рынка может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям. Данный фактор может краткосрочно нивелировать давление со стороны рисков по экономике и динамике ключевой ставки, а также влияние крепкого рубля, - пишет Зварич в обзоре. - При реализации сценария отскока индекс Мосбиржи может подняться в район 2540-2550 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. Отметим, что в случае ухудшение рыночной конъюнктуры и ухода индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов следующей целью снижения может стать район 2370 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
09 июня 2026 года 14:33
Участие в размещении юаневых облигаций ГМК "Норильского никеля" серии БО-001Р-17- CNY интересно при уровне купона 7,5%, говорится в обзоре аналитической компании "Эйлер". МК "Норильский никель" 10 июня планирует собрать заявки на размещение 4-летнего выпуска юаневых облигаций серии БО-001Р-17-... читать дальше
.09 июня 2026 года 14:00
Техническая картина по индексу S&P 500 остается осторожной, говорится в комментарии аналитика "Финама" Дмитрия Лозового. Американский рынок акций в понедельник частично восстановился после сильной пятничной распродажи в технологическом секторе, констатирует эксперт: S&P 500 вырос на 0,3%, до... читать дальше
.09 июня 2026 года 13:30
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 124,81 рубля за штуку на горизонте года и предполагаемой потенциальной доходностью до 67%, сообщается в материале аналитиков. Эмитент продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты и укреплять... читать дальше
.09 июня 2026 года 13:00
Вероятность снижения индекса Мосбиржи в район 2430-2450 пунктов повысилась, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Российский рынок продолжает находиться под давлением, констатируют эксперты. Индекс Мосбиржи впервые с ноября 2025 года опустился ниже отметки 2500... читать дальше
.09 июня 2026 года 12:28
Инвесторам стоит обратить внимание на новые облигации Норникеля серии БО-001Р-17-CNY - "СберИнвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на новые четырехлетние юаневые облигации ГМК "Норильский никель" серии БО-001Р-17, говорится в материале аналитиков "СберИнвестиции". Эмитент 10 июня 2026 года с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-001Р-17, номинированные в... читать дальше
.09 июня 2026 года 11:56
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимостью акций Сбербанка на уровне 361 рубля за штуку (рекомендация - "покупать"), говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал сокращенные результаты за май 2026 года по РСБУ. Их можно назвать нейтрально позитивными,... читать дальше
.09 июня 2026 года 11:28
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $72,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 44,7%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Акции многих представителей медтеха с начала... читать дальше
.09 июня 2026 года 11:06
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,43 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Правительство РФ приняло решение о направлении всей прибыли "РусГидро" в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму,... читать дальше
.09 июня 2026 года 10:43
Курс валютной пары юань/рубль пока может остаться ниже уровня в 10,7 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фактически начавшиеся в пятницу покупки валюты в более высоком объеме в итоге не оказали столь сильного давления на курс и рубль коррекционно укрепился - реакция... читать дальше
.09 июня 2026 года 10:00
Индекс Мосбиржи взял курс на минимумы 2025 года - 2430-2450 пунктов, однако фондовый рынок выглядит сильно перепроданным в любое время может начаться отскок, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор брокер" Андрея Зацепина. Российский рынок акций обвалился на 1,9% по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.