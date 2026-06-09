Рынок акций РФ может попытаться отскочить на торгах во вторник - ПСБ

Российский фондовый рынок может попытаться перейти к коррекционному отскоку на торгах во вторник за счет технического фактора, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к двойной поддержке в виде уровня 2500 пунктов и пологого восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2024 года, указывает эксперт.

"Учитывая это, часть участников рынка может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям. Данный фактор может краткосрочно нивелировать давление со стороны рисков по экономике и динамике ключевой ставки, а также влияние крепкого рубля, - пишет Зварич в обзоре. - При реализации сценария отскока индекс Мосбиржи может подняться в район 2540-2550 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. Отметим, что в случае ухудшение рыночной конъюнктуры и ухода индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов следующей целью снижения может стать район 2370 пунктов".

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