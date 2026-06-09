Индекс Мосбиржи взял курс на 2430-2450п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи взял курс на минимумы 2025 года - 2430-2450 пунктов, однако фондовый рынок выглядит сильно перепроданным в любое время может начаться отскок, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор брокер" Андрея Зацепина.

Российский рынок акций обвалился на 1,9% по итогам торгов в понедельник, констатирует эксперт. Обороты торгов выросли до 70 млрд руб., что говорит о силе продавцов. По характеру торгов было явно видно, что по многим бумагам стали срабатывать защитные "стопы" и "маржин-коллы", отмечает Зацепин.

"Теперь технической целью снижения выступает район минимумов прошлого года - 2430-2450 пунктов. Однако рынок выглядит сильно перепроданным, в любое время может начаться закрытие "шортов", что спровоцирует отскок. Поэтому открывать новые короткие позиции сейчас рискованно. По-прежнему не видим поводов для покупок акций "широким фронтом", да и точечных идей у нас на вторник нет", - пишет аналитик инвесткомпании.

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