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09 июня 2026 года 10:00
Индекс Мосбиржи взял курс на 2430-2450п - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи взял курс на минимумы 2025 года - 2430-2450 пунктов, однако фондовый рынок выглядит сильно перепроданным в любое время может начаться отскок, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор брокер" Андрея Зацепина. Российский рынок акций обвалился на 1,9% по итогам торгов в понедельник, констатирует эксперт. Обороты торгов выросли до 70 млрд руб., что говорит о силе продавцов. По характеру торгов было явно видно, что по многим бумагам стали срабатывать защитные "стопы" и "маржин-коллы", отмечает Зацепин. "Теперь технической целью снижения выступает район минимумов прошлого года - 2430-2450 пунктов. Однако рынок выглядит сильно перепроданным, в любое время может начаться закрытие "шортов", что спровоцирует отскок. Поэтому открывать новые короткие позиции сейчас рискованно. По-прежнему не видим поводов для покупок акций "широким фронтом", да и точечных идей у нас на вторник нет", - пишет аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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