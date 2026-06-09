Рынок акций РФ остается под давлением продавцов - "Цифра брокер"

Российский рынок акций остается под давлением продавцов, намеков на разворот индекса Мосбиржи для движения вверх по-прежнему нет, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Фондовый рынок в начале недели вновь оказался под давлением продавцов, констатируют эксперты. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника упал на 1,69%, до отметки 2517,64 пункта, что стало новым полугодовым минимумом. Индекс РТС потерял 1,42%, опустившись до 1082,53 пункта.

Участники рынка продолжают закрывать позиции в акциях на фоне ожиданий сохранения жестких денежно-кредитных условий в экономике, отдавая предпочтение безрисковым инструментам, отмечают аналитики инвесткомпании. Дополнительное давление на рынок оказало снижение индекса гособлигаций RGB.

"Бумаги экспортеров могли бы стать опорой для индекса Мосбиржи, но крепкий рубль нивелирует сверхдоходы от продажи ресурсов на экспорт. Намеков на разворот индекса по-прежнему нет, как и оптимистичных ожиданий по ключевой ставке ЦБ РФ", - пишут эксперты в комментарии.

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