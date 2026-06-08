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08 июня 2026 года 19:01
Рубль в июне может постепенно ослабнуть до уровней около 75 руб./$1 и 11 руб./юань - "Гарда Капитал"
Рубль в июне может постепенно ослабнуть до уровней около 11 руб./юань, 75 руб./$1 и 88 руб./EUR1, полагает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин. "Российский рынок акций продолжает двигаться к отметке 2500 пунктов, - отмечает эксперт в комментарии. - Давление на котировки усиливается на фоне роста геополитических рисков. Дополнительным негативным фактором остается динамика валютного рынка. После кратковременного ослабления рубль вновь укрепляется, а нефть марки Brent пока не может закрепиться выше уровня $95/барр.". Аналитик напоминает, что уже на следующей неделе состоится заседание Банка России по ключевой ставке, однако рынок пока не демонстрирует оптимизма: индекс ОФЗ потерял около 2% от апрельских максимумов и по динамике начинает напоминать рынок акций. Наиболее вероятным сценарием, по мнению Бахтина, выглядит снижение ключевой ставки на 50 б.п., до 14%, однако в краткосрочной перспективе это вряд ли существенно изменит ситуацию: стоимость кредитования останется высокой, а эффект для экономики проявится лишь со временем. "По нашим оценкам, в июне рубль может постепенно ослабнуть до уровней около 88 рублей за евро, 75 за доллар и 11 за юань, - прогнозирует стратег. - Это способно поддержать акции экспортеров, однако геополитический фактор, вероятно, продолжит доминировать, ограничивая потенциал роста российского рынка выше уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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