Рубль в июне может постепенно ослабнуть до уровней около 75 руб./$1 и 11 руб./юань - "Гарда Капитал"

Рубль в июне может постепенно ослабнуть до уровней около 11 руб./юань, 75 руб./$1 и 88 руб./EUR1, полагает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

"Российский рынок акций продолжает двигаться к отметке 2500 пунктов, - отмечает эксперт в комментарии. - Давление на котировки усиливается на фоне роста геополитических рисков. Дополнительным негативным фактором остается динамика валютного рынка. После кратковременного ослабления рубль вновь укрепляется, а нефть марки Brent пока не может закрепиться выше уровня $95/барр.".

Аналитик напоминает, что уже на следующей неделе состоится заседание Банка России по ключевой ставке, однако рынок пока не демонстрирует оптимизма: индекс ОФЗ потерял около 2% от апрельских максимумов и по динамике начинает напоминать рынок акций. Наиболее вероятным сценарием, по мнению Бахтина, выглядит снижение ключевой ставки на 50 б.п., до 14%, однако в краткосрочной перспективе это вряд ли существенно изменит ситуацию: стоимость кредитования останется высокой, а эффект для экономики проявится лишь со временем.

"По нашим оценкам, в июне рубль может постепенно ослабнуть до уровней около 88 рублей за евро, 75 за доллар и 11 за юань, - прогнозирует стратег. - Это способно поддержать акции экспортеров, однако геополитический фактор, вероятно, продолжит доминировать, ограничивая потенциал роста российского рынка выше уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи".

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