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08 июня 2026 года 18:32
Ожидания высоких дивидендов поддерживают акции Циана - "Велес Капитал"
Ожидания высоких дивидендов поддерживают акции "Циана", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Бумаги "Циана" с февраля текущего года растут вопреки слабости "широкого рынка". В декабре 2025 года котировки образовали значительный гэп после выплаты спецдивидендов в размере 104 руб. с доходностью 15,5%, напоминает эксперт. "В этом году "Циан" рекомендовал дивиденды за 1-й квартал в размере 53 руб. с закрытием реестра 22 июня и текущей доходностью 8,1% - высокий показатель с учетом периода выплат, - отмечает Кожухова. - В конце мая менеджмент компании также заявил о намерении выплатить дополнительные дивиденды по ходу года (о сроках и потенциальном размере выплат не упоминалось), которые приведут к двухзначной годовой доходности". "Циан" при этом опубликовал данные о прибыли за 1-й квартал 2026 года в размере 1 млрд руб (при прогнозе 0,5-1,1 млрд руб.) и росте выручки на 17,9% г/г, до 3,9 млрд руб. "С технической точки зрения акции "Циана" в понедельник стремятся к годовому пику 663,2 руб. при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков, которые не исключают развития восходящего движения, - указывает стратег инвесткомпании. - Сигналом в пользу готовности котировок к реализации бычьего сценария станет закрепление выше 663,2 руб. Негативный сигнал, в то же время, поступит при отскоке от 663,2 руб и стабилизации ниже поддержек 640 руб и 620 руб.". С фундаментальной точки зрения акции "Циана" в ближайшие месяцы могут поддерживать ожидания выплаты как уже рекомендованных, так и следующих промежуточных дивидендов, полагает Кожухова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ/ДИВИДЕНДЫ-АНАЛИТИКА
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