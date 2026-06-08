Freedom Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Займера

Freedom Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций МФК "Займер" с целевой ценой 160 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова.

Портфель микрофинансовых организаций (МФО) в первом квартале 2026 года вырос на 4,9% кв/кв, до 545,9 млрд руб., хотя объем новых выдач впервые за два года снизился на 6,4%, до 357 млрд руб. Доля онлайн-займов при этом достигла 93,9%, что, по мнению эксперта, указывает на почти полную цифровизацию рынка.

"В текущем и следующем кварталах портфель МФО, скорее всего, продолжит расти умеренными темпами, но объем выдачи займов останется под давлением, - прогнозирует Чернов. - Рынок будет не столько расширяться за счет новых клиентов, сколько перестраиваться в пользу долгосрочных займов, кредитных линий и более жесткого отбора заемщиков. Главным публичным бенефициаром этой перестройки остается "Займер".

Компания изначально строила модель вокруг онлайн-выдачи кредитов, скоринга и формирования базы постоянных клиентов, напоминает аналитик.

"Эмитенту выгодно расширение доли цифровых займов до 93,9%, - отмечает он. - Чем больше рынок уходит в лимитные продукты и дистанционное обслуживание, тем выше значение технологий, качества клиентской базы и контроля риска. Эта ситуация будет способствовать укреплению кредитного портфеля, повышению процентных доходов и маржинальности "Займера". Рисками для него остаются высокая ключевая ставка и давление на платежеспособность клиентов".

По акциям "Займера" эксперт инвесткомпании сохраняет позитивный прогноз и считает, что бумага остается одной из немногих прямых публичных идей на рост рынка микрофинансирования и цифровых займов.

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