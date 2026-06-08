"Эйлер" поднял оценку акций ФосАгро и рекомендацию до "покупать"

Аналитическая компания "Эйлер" повысила прогнозную стоимость акций "ФосАгро" до 8000 рублей за штуку, сообщается в обзоре "Эйлера".

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена до "покупать".

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал шок на мировом рынке удобрений, повлияв на всю цепочку поставок, выросли цены не только на удобрения, но и на сырье для их производства (сера, аммиак, апатитовый концентрат и др.), отмечают аналитики.

"Мы считаем, весь негатив от роста цены серы с начала года уже отыгран, что нашло отражение в слабых результатах "ФосАгро" за первый квартал, и заложен в цену акции. В следующие кварталы мы ждем улучшения финансовых показателей компании ввиду нормализации рентабельности, а также сезонного высвобождения оборотного капитала", - говорится в отчете.

С фундаментальной точки зрения эксперты продолжают ожидать нормализации цен на удобрения. Однако с учетом текущей ценовой конъюнктуры, роста производственных издержек, в том числе на серу и аммиак, а также повышенного отложенного спроса на фосфаты они пересматривают свои прогнозы цен на 2026-2028 гг. в сторону увеличения.

$/т 2026г 2027г 2028г

DAP, FOB Балтика 787 800 728

Карбамид, FOB Балтика 619 513 430

Серная кислота, CFR Китай 225 165 128

"Таким образом, с учетом новых прогнозных цен на удобрения мы поднимаем оценку акций "ФосАгро" и присваиваем им рекомендацию "покупать". Потенциальное ослабление рубля окажет серьезную поддержку результатам - рост USD/RUB на 10% эквивалентен росту рублевой EBITDA компании на 20-25%", - пишут аналитики.

Текущая стоимость акций "ФосАгро" составляет порядка 6156 рублей за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.