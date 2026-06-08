Участие в размещении бондов Норникеля интересно при финальном купоне 7,75% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении 4-летнего выпуска юаневых облигаций ГМК "Норильский никель" серии серии БО-001Р-17- CNY интересно при финальном купоне 7,75%, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

ГМК "Норильский никель" 10 июня планирует собрать заявки на размещение 4-летнего выпуска юаневых облигаций серии БО-001Р-17- CNY. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 7,75- 8,00% (YTM 8,03-8,30%). Расчеты по облигациям будут производиться либо в юанях, либо в рублях по официальному курсу Банка России по выбору инвесторов. Размещение запланировано на 16 июня.

"Доходности длинных юаневых бумаг эмитентов с рейтингом ААА находятся на уровне ~8%, что совпадает с нижней границей установленного эмитентом на премаркетинге диапазон, - пишут аналитики. - На наш взгляд, участие в размещении интересно при финальном купоне в 7,75% (YTM 8,03%), что соответствует вторичному рынку".

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