Рубль может показать в июне умеренное ослабление - БКС Экспресс

Рубль может показать в июне умеренное ослабление, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

"В июне спрос на иностранную валюту может увеличиваться, в первую очередь, за счет большего объема, необходимого Минфину для исполнения бюджетного правила, - отмечает аналитик. - Дополнительное наращивание покупок может наблюдаться со стороны импорта, который способен восстанавливаться вслед за активностью потребителей и бизнеса благодаря смягчению ДКУ".

Сезонный фактор, по мнению Бабина, тоже способен оказывать заметное давление на курс рубля, так как традиционно в сезон отпусков повышается спрос на инвалюту. В то же время ее предложение может оставаться ограниченным, несмотря на высокие нефтяные цены. Это обусловлено давлением на количественный объем экспорта со стороны санкций и геополитической ситуации, полагает эксперт.

"Поэтому в июне рубль может показать умеренное ослабление, - допускает Бабин. - В базовом сценарии пара CNY/RUB сумеет закрепиться над уровнем 11 руб./юань. В этом случае официальный курс доллара поднимется в район 75 руб./$1, если у нас, как и на мировом рынке, отношение китайской валюты к американской (пара USD/CNY) останется около текущего значения 6,8".

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