Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 73-75 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 73-75 руб./$1, по паре рубль/евро - 85-87 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль продолжает получать поддержку от высокой ключевой ставки, - пишет эксперт в комментарии. - Не на стороне национальной валюты выступает дешевеющая нефть на фоне перспектив переговоров по мирному урегулированию ближневосточного конфликта. Также не добавляет оптимизма рублю новость об очередном проекте санкций против РФ, который одобрила Палата представителей США".

Между тем для доллара в фокусе - статистика по росту числа первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе до более высоких, чем ожидалось рынком, уровней, отмечает Тимошенко. На стороне американского доллара - перспективы ужесточения текущей ДКП в США, а евро остается под давлением от свежей экономической статистики из еврозоны, где были опубликованы относительно слабые показатели по потребительской активности.

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