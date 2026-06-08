Большие перемены на долговом рынке РФ на текущей неделе маловероятны - инвестбанк "Синара"

Большие перемены на российском долговом рынке на текущей неделе маловероятны, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

Гособлигации на минувшей неделе торговались в узком диапазоне, слабо реагируя как на свежие данные по инфляции, так и на прояснения в части бюджетной политики, поступавшие с площадок ПМЭФ-2026, и закрылись со снижением доходностей вдоль всей кривой на 5-10 б.п., констатируют эксперты.

"На текущей неделе мы не ожидаем больших перемен на долговом рынке. Скорее всего, в отсутствие значимых событий котировки бумаг продолжат колебаться в узком диапазоне. Инвесторы в первую очередь уделят внимание аукционам Минфина и публикации данных по недельной инфляции - оба события предстоят в среду", - указывают в инвестбанке

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