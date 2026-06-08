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08 июня 2026 года 12:48
Freedom Global повысил прогнозную цену акций ДОМ.РФ до 2700 руб
Freedom Global повысил прогнозную стоимость акций "ДОМ.РФ" с 2500 рублей до 2700 рублей за штуку, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. По данным эмитента, число выданных ипотечных кредитов в России за май увеличилось на 24% (до 79 тыс.), а их объем вырос на 15% (до 332 млрд руб.). Эта статистика сигнализирует не только о восстановлении рынка, но и о смене его структуры, отмечает эксперт инвесткомпании. Рост был обеспечен не только за счет льготных программ, но и рыночной ипотеки. В мае по рыночным программам было выдано 49 тыс. кредитов на 152 млрд руб., а их доля по объему приблизилась к половине рынка против 22% годом ранее. Динамика обусловлена постепенным снижением ставок и реализацией отложенного спроса, говорится в обзоре Чернова. Покупатели, которые ждали более привлекательных условий для приобретения жилья, начали возвращаться, особенно на вторичный рынок. Его доля в выдаче расширилась с 12% в мае 2025 года до 38%. "На наш взгляд, это наиболее важный момент для всей отрасли. Первичный рынок по-прежнему остается зависимым от господдержки, а вторичный быстрее реагирует на снижение ставок", - пишет аналитик Freedom Global. Для "ДОМ.РФ" тенденция позитивна, указывает эксперт. Усиление активности ипотечных заемщиков поддерживает проектное финансирование, эскроу и сделки секьюритизации. И финансовая отчетность банка уже это подтверждает. "Учитывая вышесказанное, мы повысили таргет по акциям эмитента с 2500 руб. до 2700 руб. при сохранении рейтинга "покупать", - пишет Чернов. - Потенциал уже частично отыгран рынком, но высокая рентабельность и восстановление ипотечного сегмента пока оставляют пространство для дальнейшего роста бумаг и пересмотра таргета по ним вверх". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДОМ.РФ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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