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Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций ВИ.ру на уровне 85 руб
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08 июня 2026 года 12:22
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций ВИ.ру на уровне 85 руб
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру") на уровне 85 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре главы отдела аналитики брокера по рынку акций Марьяны Лазаричевой. Компания продолжает демонстрировать улучшение маржинальности. Главные драйверы роста - B2B сегмент (77% выручки) и жесткая оптимизация издержек, указывает эксперт. B2C заметно замедлился. На сегмент давят макроэкономика и слабый потребительский спрос, но выход на маркетплейсы помогает смягчить падение, отмечает Лазаричева. EBITDA-маржа улучшилась до 26% (+2,1 п.п.) - рекордный уровень за последние годы благодаря закрытию убыточных ПВЗ и контролю затрат. Значительного возврата к историческим максимумам не ожидается. "Мы подтверждаем целевую цену в 85 рублей и рекомендацию "держать". Начало восстановления выручки ожидаем к концу 2026 года, а основной импульс придется на 2027 год за счет разморозки корпоративных инвестбюджетов", - пишет аналитик брокера. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВИ.РУ/ВСЕИНСТРУМЕНТЫ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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