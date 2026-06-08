"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на уровне 1000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент рассчитывает сохранить объем производства стали на уровне 11,2-11,3 млн тонн, заявил генеральный директор компании Александр Шевелев. При этом он отметил, что данный прогноз может быть снижен.

Также "Северсталь" ожидает дальнейшее сокращение спроса на сталь. По словам Шевелева, спрос в 2026 году может сократиться на 7-9%, при этом за четыре месяца текущего года спрос уже упал на 13,2%.

"Умеренно негативная новость. В целом мы согласны с прогнозом менеджмента компании относительно спроса, поскольку ЦБ РФ сохраняет жесткую денежно-кредитную политику. При этом не исключаем, что эмитент выполнит производственный план. Как было видно из отчетности по итогам I квартала, "Северсталь" может переходить в сегмент менее маржинальной продукции (слябы и заготовки), - пишут эксперты. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на "Северсталь". В спотовых ценах соотношение капитализации к прибыли (Р/Е) находится выше исторических значений: 8,6х против 7,5х. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2027 год оцениваем в 8,7х".

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