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08 июня 2026 года 10:58
Рынок акций РФ покажет сдержанный рост в понедельник утром - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок покажет сдержанный рост в понедельник утром благодаря более высоким ценам на нефть в условиях сохранения напряженности на Ближнем Востоке, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. При этом эксперт отмечает, что на текущей неделе в целом у российских акций вновь может не оказаться достаточных поводов для роста, но стабилизировать настроения могут покупки бумаг под дивиденды, а также надежды на смягчение позиции ЦБ РФ на заседании 19 июня 2026 года. В среду будут опубликованы данные по потребительской инфляции РФ за май, которые позволят более точно оценить возможные шаги регулятора. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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