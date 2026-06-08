Триггеров для выхода индекса RGBI вверх из диапазона 119-120п по-прежнему нет - ПСБ

Триггеров для выхода индекса RGBI вверх из диапазона 119-120 пунктов по-прежнему нет, в условиях повышенной неопределенности инвесторам стоит поддерживать широкую диверсификацию долгового портфеля, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI на прошлой неделе смог вернуться в диапазон 119-120 пунктов, в котором находился с конца апреля, констатирует эксперт.

Приближение июньского заседания начинает поддерживать рынок ОФЗ - хотя неопределенность по траектории ключевой ставки до конца года сохраняется на высоком уровне, на заседании 19 июня пространство для снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов (до 14% годовых) по-прежнему сохраняется, отмечает он.

"Напомним, что А. Силуанов допустил корректировку как расходной части бюджета, так и плана госзаимствований на 2026 год, хотя, по его словам, она будет несущественной. Данный фактор, безусловно, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, а также кривой госбумаг (как минимум, до появления официальных цифр). Другой немаловажный фактор проинфляционного риска - ситуация на рынке топлива", - пишет Грицкевич в обзоре.

Таким образом, указывает эксперт ПСБ, триггеров для выхода индекса RGBI вверх из диапазона 119-120 пунктов по-прежнему нет, учитывая существенные факторы неопределенности. "Ожидаемое снижение ставки через две недели, скорее всего, окажет рынку лишь локальную поддержку. В этих условиях рекомендуем сохранять повышенную диверсификацию портфеля (бумаги с фиксированной ставкой купона, флоатеры, валютные облигации)", - отмечает аналитик.

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