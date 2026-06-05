"Эйлер" понижает целевую цену акций SFI до 700 руб

Аналитическая компания "Эйлер" понижает прогнозную цену акций SFI (ПАО "ЭсЭфАй") с 860 руб. до 700 руб., сохранив рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

"С учетом опубликованных результатов компании ВСК по МСФО за 2025 год, отчетности Холдинга SFI за 1К26 и выплаты дивиденда за 4К25 мы пересмотрели прогнозную цену акций Холдинга SFI, - пишут эксперты Светлана Асланова, Елизавета Усенкова и Мария Щеглова. - Дивидендные потоки от ВСК являются основным источником дивидендов SFI, и в отсутствие разовых выплат мы ожидаем снижения дивидендной доходности акций холдинга на горизонте 12 месяцев до 3%. С точки зрения стоимости акций SFI ключевым риском остается неопределенность относительно развития М.Видео".

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