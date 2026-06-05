Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций АФК "Система" с прогнозной ценой 14 руб. на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста на 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Основные финансовые показатели АФК "Система" за 1К26 указывают на сохранение высокой долговой нагрузки: несмотря на продажу доли в "Элементе" за 24 млрд руб., чистый долг корпоративного центра вырос с 368 млрд руб. на конец 2025 г. до 383 млрд руб. на конец 1К26. На наш взгляд, с учетом высоких процентных ставок такой долг по-прежнему представляет собой повышенные риски для акционеров АФК. Сохраняем нейтральный взгляд на акции АФК "Система", - пишут эксперты Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Астрелина.

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