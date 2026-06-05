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05 июня 2026 года 16:30
Freedom Global сохраняет рейтинг акций АФК Система на уровне "держать"
Freedom Global сохраняет рейтинг акций АФК "Система" на уровне "держать" с целевой ценой 16 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Накануне корпорация представила некоторые результаты по МСФО за первый квартал. В целом они совпали с ожиданиями экспертов Freedom Global и выглядят, по их мнению, вполне приемлемыми для холдинга, активно инвестирующего в новые бизнесы, стартапы и привлекательные зрелые активы с высокой добавленной стоимостью. Высокие темпы роста зафиксированы в сегменте телекоммуникаций, фармацевтики и отельного бизнеса. Они компенсируют нестабильность или низкие темпы улучшения показателей у других дивизионов, отмечает Мильчакова. "Беспокойство вызывает убыточность эмитента и отсутствие у него дивидендных выплат, а также финансовые потери по значительной части активов в его портфеле, в частности по высокорисковой "Группе Сегежа", которая нуждается в докапитализации, - указывает аналитик. - Анонсированный выход на pre-IPO клиник "Медси" и гостиничной сети Cosmos может стать долгосрочным драйвером роста для акций". Стратег инвесткомпании прогнозирует рост выручки АФК "Система" по итогам 2026 года на 8-9% и увеличение OIBDA на 5-15% при сохранении отрицательной чистой прибыли. К выплате дивидендов холдинг может вернуться не ранее 2028 года, считает Мильчакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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