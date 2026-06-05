"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 166 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Норильского никеля" с целью 166 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 25,8%, говорится в комментарии аналитика Андрея Смирнова.

По мнению эксперта, акции "Норникеля" обладают привлекательным потенциалом роста на горизонте 8 месяцев.

"С технической точки зрения после затяжной коррекции с февраля 2026 года бумаги демонстрируют признаки стабилизации над поддержкой 122,4 руб., - указывает эксперт. - За три месяца они потеряли более 25% стоимости. Недавно удалось пробить краткосрочный нисходящий тренд, демонстрируя динамику лучше рынка. Рост во время смешанных новостных предпосылок может отражать наличие интереса к бумагам, особенно после недавней коррекции. Сейчас акции вплотную приблизились к 200-дневной скользящей средней, которая может замедлить восходящее движение. Однако, в случае ее пробоя появится дополнительный сигнал для продолжения роста".

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