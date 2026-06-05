Оценка акций Сегежа Групп остается "негативной" - инвестбанк "Синара"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает "негативную" оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

Эмитент отчитался за 1К26 по МСФО.

Падение выручки было обусловлено слабой рыночной конъюнктурой, меньшими объемами продаж и снижением цен реализации, констатирует эксперт. Давление на показатель усилилось из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, на который приходится 15-20% продаж бумаги, фанеры и пиломатериалов компании, отмечает он.

Отдельно Гайда обращает внимание на ухудшение долговой динамики: после сокращения в 2025 году чистый долг начал вновь расти и увеличился примерно на 11% по сравнению с концом прошлого года (до 74,3 млрд руб.). В то же время операционный денежный поток после уплаты процентов остался глубоко отрицательным и составил минус 6,2 млрд руб., что говорит о сохраняющемся давлении на ликвидность.

"На этом фоне заявление президента материнской АФК "Система" о том, что бизнес-план "Сегежи" предполагает выход на неотрицательный денежный поток до конца 2026 год, выглядит, на наш взгляд, слишком оптимистичным, - пишет Гайда. - Результаты 1К26 не показали признаков разворота в динамике финансовых показателей, поэтому говорить об устойчивом улучшении преждевременно. Мы по-прежнему негативно оцениваем бумагу".

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