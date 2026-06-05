Поводов для покупок на рынке акций РФ пока нет - ПСБ

Поводов для покупок на российском рынке акций пока по-прежнему нет, индекс Мосбиржи попытается сформировать боковик, считает главный аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Андрей Зацепин.

Российский рынок акций в четверг просел еще на 0,3%, от роста понедельника-вторника осталось лишь около 20 пунктов, которые вполне могут быть "съедены" в пятницу, отмечает эксперт.

"По-прежнему на рынке нет поводов для покупок, поэтому инвесторы вполне логично продолжают вкладывать большую часть новых средств в долговые инструменты. Более того, внешний фон немного ухудшился. Индекс Мосбиржи попытается сформировать боковик", - говорится в комментарии Зацепина.

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