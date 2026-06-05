Рынок акций РФ может остаться в фазе безыдейности в пятницу - ПСБ

Российский рынок акций может остаться в фазе безыдейности на торгах в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Индекс Мосбиржи в четверг продолжил откатываться от пиков недели в отсутствие значимых новостей и ввиду снижения цен на нефть, торговая активность оставалась низкой, констатирует эксперт.

"В пятницу рынок акций может остаться в фазе безыдейности. Ждем, что, индекс Мосбиржи продолжит проторговывать диапазон 2540-2630 пунктов. Сохраняем осторожный взгляд на рынок - риски отката к нижней границе указанного диапазона в отсутствие поддерживающих новостей выглядят ощутимыми", - пишет Локтюхов в комментарии.

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