Вероятна повышенная волатильность индекса Мосбиржи в пятницу - "Цифра брокер"

Вероятна повышенная волатильность индекса Мосбиржи в течение торговой сессии в пятницу, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга снижением, индекс Мосбиржи просел на 0,82% и закрылся на отметке 2579,9 пункта, нивелировав попытки роста в начале недели, индекс РТС под давлением внешних факторов потерял 2,10%, опустившись до отметки 1093,91 пункта, констатируют эксперты.

Внимание рынка в пятницу вновь будет приковано к ПМЭФ-2026 и выступлению президента РФ на нем, которое может задать вектор движения на ближайшие недели, отмечают в инвесткомпании.

"Технически индекс Мосбиржи пробил важную поддержку, сопротивление расположено в районе 2600 пунктов. Мы ожидаем сохранения повышенной волатильности: инвесторы будут искать баланс между оптимистичными новостями с форума и отсутствием устойчивых драйверов для роста рынка", - пишут аналитики в комментарии.

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