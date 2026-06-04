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04 июня 2026 года 18:20
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Группы "Ренессанс страхование"
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Группы "Ренессанс страхование" с ожидаемой доходностью до 10% на горизонте трех месяцев, сообщается в обзоре брокера. Аналитики делают ставку на переоценку бумаг страховщика вверх после рекомендации совета директоров провести обратный выкуп акций. "Мы оцениваем новости о buyback со стороны "Группы "Ренессанс страхование" позитивно. На наш взгляд, решение менеджмента заменить выплату дивидендов обратным выкупом рационально в текущих рыночных условиях. Несмотря на сохранение приемлемой рентабельности капитала (у многих компаний выше 20%), мультипликаторы снижаются практически у всех эмитентов финансового сектора. Котировки страховщика показывали динамику хуже рынка как в прошлом году, так и с начала 2026 года", - пишут они. Как отмечают эксперты, общая сумма buyback (до 5 млрд рублей) позволит группе выкупить до 57 млн акций (по текущим котировкам). "Среднедневной объем торгов за последний год составлял около 140 млн рублей. Допустим, максимальный возможный объем выкупа составит 15% от среднего объема - для баланса спроса и предложения бумаг. Тогда ежедневно компания сможет выкупать собственные акции стоимостью не более 21 млн рублей, или 240 тыс. бумаг (по текущим котировкам)", - приводят свои оценки аналитики. "В таком случае обратный выкуп может занять около 11 месяцев", - ожидают они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СТРАХОВЩИК-ИНВЕСТИДЕЯ
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