"Т-Инвестиции" начали анализ Газпрома с рекомендацией "держать" для его акций

"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение "Газпрома", сообщается в обзоре брокера.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать".

"По нашим оценкам, компания потеряет европейский рынок после 2027 года, но будет наращивать поставки в Китай, в том числе за счет расширения текущих мощностей и ввода новых. Ставка на Китай позволит вернуться к выплате высоких дивидендов", - пишут аналитики.

Однако в ближайший год выплата дивидендов "Газпромом" маловероятна, считают они. Основные причины - недостаточность свободного денежного потока на фоне высокого объема капитальных расходов, и как следствие, необходимость привлекать долг для выплаты при и без того повышенной долговой нагрузке.

"Снижение цен на энергоресурсы в будущем на фоне профицита на мировом рынке может сдерживать рост финансовых результатов и маржинальности компании", - отмечают эксперты.

Текущая стоимость акций "Газпрома" составляет порядка 116 рублей за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.