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04 июня 2026 года 18:29
"РСХБ Управление Активами" сохраняет умеренно позитивную оценку банковского сектора РФ
"РСХБ Управление Активами" сохраняет умеренно позитивную оценку банковского сектора РФ, говорится в материале аналитика Исы Алиева. "Российский банковский сектор подошел к лету в сильной форме, - отмечает эксперт. - За четыре месяца 2026 года банки заработали 1,6 трлн руб. чистой прибыли - примерно на 57% больше, чем за тот же период прошлого года. Но майские торги в финсекторе определяли корпоративные события - прежде всего неожиданное решение ВТБ о допэмиссии". По мнению аналитика, ключевым фактором для сектора остается траектория ключевой ставки ЦБ, которая уже снижена с 15,5% до 14,5%. Алиев рассчитывает на очередное снижение до 14% на заседании 19 июня. Снижение ставки уменьшит стоимость фондирования, что со временем поддержит процентную маржу. На конец года эксперт ожидает сохранения и постепенного роста структурного дефицита ликвидности - до 2,5-3,5 трлн руб. в 2026 году и далее в 2026-2028гг во многом из-за роста наличных средств в обращении, бюджетных операций и, вероятно, перетока средств из депозитных счетов в другие активы. Тем самым, банкам дальше придется дополнительно фондироваться у регулятора через аукционы РЕПО, а ставки денежного рынка останутся вблизи ключевой, что, на взгляд стратега, давит на маржинальность сектора через относительно высокую стоимость фондирования. "В целом на сектор мы смотрим умеренно-позитивно: снижение ставки поддерживает маржу и оживляет кредитование, прибыль остается высокой, а качество капитала - на нормальном уровне, - отмечает Алиев. - Сдерживают оценку рост стоимости риска, дорогое фондирование и структурный дефицит ликвидности, поэтому инвестору, в первую очередь, стоит следить за качеством активов через стоимость риска и долю просрочки, поскольку рост резервов частично снижает прибыль. Среди прочих показателей также важна рентабельность капитала (ROE) относительно сектора в целом и чистая процентная маржа (ЧПМ)". Аналитик ожидает чистую прибыль банков по итогам 2026 года на уровне 3,8-4 трлн рублей, что на 9-14% больше, чем в 2025 году. Стабильность финансового положения сектора, на взгляд Алиева, будет сохраняться. Это, безусловно, будет поддерживать стоимость акций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАНКИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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