Акции Астры в текущий момент интересны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Текущие ценовые уровни акций "Группы Астра" являются привлекательной точкой входа для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Расширение программы мотивации и обновление целевых ориентиров можно рассматривать как сигнал уверенности менеджмента эмитента в способности вернуть более высокие темпы роста, считают эксперты. Дополнительным фактором поддержки для акций может стать программа buyback, которая способна обеспечить техническую стабилизацию котировок акций.

При этом основными драйверами дальнейшей переоценки бумаг, на взгляд аналитиков сервиса, остаются улучшение метрик при ускорении отгрузок, улучшение финансовых результатов во втором полугодии 2026 года, а также появление признаков реализации отложенного спроса на решения в сфере импортозамещения.

"Бумаги "Группы Астра" на фоне недавней коррекции торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA 2026П около 4,9х. Это предполагает дисконт к медиане IT-сектора, хотя исторически бумаги компании торговались с премией к аналогам, говорится в комментарии аналитиков.

Эксперты "Газпромбанк Инвестиций" рассматривают текущие ценовые уровни акций как привлекательную точку входа для долгосрочных инвесторов.

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