Потенциал для смягчения ДКП ЦБ РФ в июне значителен - Райффайзенбанк

Текущая ситуация в целом оставляет значительный потенциал для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России на предстоящем в июне 2026 года заседании, считают эксперты Райффайзенбанка.

Эксперты отмечают. что в структуре инфляции обращает на себя внимание рассинхронизация сезонной динамики цен в плодоовощном сегменте в 2025 и 2026 годах. Основным фактором остается недостаточный темп удешевления помидоров и огурцов, из-за чего инфляция в целом в плодоовощах стала ускоряться.

Также повышаются цены и в топливном сегменте, особенно на дизельное топливо (11,4%), рост цен на бензин идет меньшими темпами. При этом, указывают аналитики банка, проблемы в нефтепереработке сохраняются, и этот тренд, видимо, будет усиливаться в ближайшие недели.

Вместе с тем, говорится в комментарии аналитиков, широкий круг товаров и услуг продолжает демонстрировать годовую дезинфляцию, что и поддерживает общую картину.

Несмотря на определенное ускорение сезонно сглаженной динамики, инфляция все равно остается ниже границы в 4% в годовом выражении (т.е. <0,33% м/м), что в целом оставляет значительный потенциал для смягчения политики на предстоящем заседании ЦБ РФ, считают эксперты Райффайзенбанка.

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