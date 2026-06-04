"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Акрона" с прогнозной стоимостью на уровне 15351 рубля за штуку, говорится в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

Совет директоров эмитента рекомендовал финальный дивиденд за 2025 год в размере 235 руб. на акцию (в дополнение к уже выплаченным промежуточным 189 руб. за 9М25).

В результате совокупный дивиденд компании за 2025 год составил 424 руб. на акцию с коэффициентом выплат на уровне 39% чистой прибыли по МСФО и годовой доходностью 2,4% к текущим котировкам, констатирует эксперт.

"Мы отмечаем, что по форвардному EV/EBITDA 2026П "Акрон" по-прежнему остается одной из самых дорогих российских компаний сектора металлов, добычи и химической промышленности. Наша рекомендация для бумаг - "продавать" с целевой ценой 15351 руб." - указывает Данилов.

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