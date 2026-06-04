ИСПРАВЛЕНО: Решение Группы "Ренессанс страхование" об обратном выкупе акций позитивно для долгосрочных инвесторов - Альфа-банк

Решение СД Группы "Ренессанс страхование" об обратном выкупе акций на сумму до 5 млрд руб. позитивно для долгосрочных инвесторов, считают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Филипп Николаев.

Совет директоров Группы "Ренессанс страхование" дал рекомендацию отказаться от выплаты финальных дивидендов по итогам 2025 год в размере 5,9 руб. на акцию (суммарно - 3,3 млрд руб.). Одновременно, с учетом текущей рыночной конъюнктуры, СД одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 5 млрд руб., порекомендовав провести выкуп в ближайшие 12 месяцев.

"Данное решение представляется нам оправданным и позитивным для долгосрочных инвесторов. Это обусловлено следующими соображениями: 1) акции RENI торгуются с мультипликатором P/BV 2026П на уровне 0,8х; 2) при ожидаемом росте чистой прибыли группы на 7% г/г в 2026 году выкуп и погашение 10% акций обеспечит увеличение прибыли на акцию (EPS) на 19% г/г по итогам 2026 года, а мультипликатор P/E 2026П в результате выкупа снизится до 3,6x (против 4,0x до выкупа). Тем не менее, текущие уровни по-прежнему не свидетельствуют о недооцененности RENI по сравнению с другими бумагами сектора", - отмечают эксперты банка.

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